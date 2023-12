Cine este bărbatul care a ucis un om și a rănit alți doi, în Paris. Era cunoscut de serviciile de informaţii

Atacul a avut loc pe Quai de Grenelle, în arondismentul 15 din Paris. Bărbatul care a murit era un turist german, care avea şi cetăţenie filipineză, a declarat o sursă din cadrul poliţiei pentru Le Figaro, conform News.ro.

Paris attack leaves one dead and two injured, assailant arrested pic.twitter.com/omANkJnvUp