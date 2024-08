Cine a fost cu adevărat miliardarul britanic Mike Linch. Coșmarul prin care a trecut în ultimii ani

Tânăra a dispărut odată cu scufundarea unui iaht de lux în apropiere de coasta Siciliei. Șase trupuri au fost recuperate. Este vorba despre tatăl ei, dar și de Jonathan Bloomer, fost director al băncii americane Morgan Stanley și soția acestuia, plus avocatul Christopher Morvillo și partenera sa. Primul localizat a fost bucătarul.

Ashna Hurynag, Sky News, Porticello, Sicilia: "Garda de coastă italiană a confirmat că cinci dintre pasagerii care erau dați dispăruți au fost găsiți pe epava iahtului scufundat și aduși pe țărm. Printre aceștia: Mike Linch, de 59 de ani, Jonathan Bloomer, prietenul său, Christopher Morvillo, avocatul său, și cele două soții Judy Bloomer și Neda Morvillo. 6 pasageri, inclusiv Mike Linch, erau dați dispăruți după naufragiul de luni. Cinci trupuri neînsuflețite au fost recuperate".

Miliardarul britanic Mike Linch își invitase oaspeții într-un voiaj pe iahtul de lux pentru a sărbători achitarea pentru toate acuzațiile de fraudă împotriva sa, la procesul din Statele Unite, din iunie. Linch sărbătoarea cu familia, soția lui și fiica lor de 18 ani. Aceasta din urmă este în continuare dată dispărută".

Brent Hoberman, prieten al magnatului Mike Linch: "Este pur și simplu atât de incredibil de tragic să treci prin ceea ce a trecut Mike Linch în ultimii 12 ani, să lupți să-ți aperi reputația și neavând o viață cu adevărat împlinită... Iar acum vine confirmarea morții sale... Este extrem de trist".

Proeminentul avocat american Christopher Morvillo, și el victimă a naufragiului, a fost cel care l-a reprezentat pe Linch în procesul din iunie, unde a fost acuzat de fraudă de multe miliarde de dolari în legătură cu vânzarea companiei sale de software, Autonomy, către Hewlett -Packard.

O altă victimă, Jonathan Bloomer, director la banca americană Morgan Stanley, nu era doar prieten al magnatului, ci a fost și martor cheie în proces.

Iahtul pe care și-au găsit sfârșitul s-a scufundat, luni, la primele ore ale dimineții.

Fabricantul insistă că vasul era sigur, sugerând că o eroare umană ar putea fi cauza acestui misterios naufragiu.

Giovanni Costantino, director executiv The Italian Sea Group, fabricantul iahtului: "(Ambarcațiunile Perini) sunt extrem de sigure. În primul rând, pentru că au o suprafață foarte mică comparativ cu un iaht în bătaia vântului foarte puternic; în al doilea rând, structura vaselor, atunci când se răstoarnă, le face să fie de nescufundat".

Directorul companiei constructoare a enumerat pentru Corriere della sera o serie de erori, care, in opinia sa, puteau fi evitate - vasul nu trebuia ancorat in timpul furtunii; trapa de la pupa ar fi fost lasata deschisa, si apa a patruns pe acolo agravand situatia; chila navei care confera stabilitate trebuia sa fie coborata, ceea ce nu s-a intamplat; si nici n-ar fi trebuit sa fie persoane in cabina la apropierea unei furtuni atat de puternice.

Luni, imediat după naufragiu a fost găsită prima victimă, un membru al echipajului, mai exact bucătarul. La fel, în primele ore, au fost salvate 15 persoane din cele 22 care se aflau pe iaht în momentul tragediei. Procurorii continuă audierea tuturor supraviețuitorilor, inclusiv a căpitanul iahtului.

