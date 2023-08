Ucraina contraatacă. O dronă militară ucraineană a lovit o gară din Vestul Rusiei. 5 oameni sunt răniți

Roman Starovoit a anunţat pe Telegram că, potrivit informaţiilor preliminare, drona s-a prăbuşit pe acoperişul clădirii gării, după care a izbucnit un incendiu, scrie news.ro.

Cinci persoane au fost rănite uşor de fragmente de sticlă, a precizat el.

Şeful regiunii Kursk a spus că acoperişul, faţada şi primul peron al gării au fost avariate în urma incidentului, iar sala de aşteptare şi tunelul pietonal au fost afectate de unda exploziei.

A drone crashed into the roof of the train station in #Kursk, there are wounded, said the governor of the region. pic.twitter.com/lGAwcbFYHe