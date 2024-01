Mamă prinsă cu cadavrul fiului de 4 ani în bagaj, într-un taxi. Descoperire șocantă în camera de hotel în care au fost cazați

Suchana Seth, care conduce Mindful AI Lab, în centrul tehnologic indian Bengaluru, a fost reţinută în districtul Chitradurga, în statul Karnataka, în timp ce se întorcea din statul vecin Goa, cu taxiul, şi a fost arestată după ce cadavrul a fost găsit în bagajul ei, anunţă poliţia, conform Reuters, citată de News.ro.

Reuters scrie că nu a fost în măsură să o contacteze pe Suchana Seth, aflată în detenţie.

Poliţia a anunţat că nu ştie dacă aceasta are un avocat deocamdată.

Contactat de Reuters, personalul companiei acesteia nu a răspuns.

Suchana Seth s-a cazat la un hotel, sâmbătă, în Goa, împreună cu fiul său, însă nu era însoţită de băiat când a plecat de la hotel, luni noaptea, declară şeful poliţiei din Goa, Paresh Naik.

Personalul hotelului a găsit pete de sânge în cameră, după plecarea acesteia, şi a informat poliţia, precizează el.

Poliţia l-a conmtactat apoi telefonic pe şoferul taxiului şi i-a cerut să o conducă pe Seth la cea mai apropiată secţie de poliţie, a declarat el.

„La deschiderea bagajului s-a găsit corpul copilului”, a declarat presei comandantul poliţiei din Goa Nidhin Valsan.

Poliţia din Goa a adus-o pe Seth înapoi în acest stat, a anunţat Valsan.

VIDEO | Suchana Seth, the CEO of a start-up company who has been arrested in Karnataka for allegedly killing her four-year-old son in #Goa, brought to Panaji by the police.

(Full video available on PTI Videos - https://t.co/n147TvqRQz) pic.twitter.com/XXyYAAm0ME