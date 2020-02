Cel puțin un om a murit și alți 49 sunt răniți în urma unui accident în lanț în Belgia

În accident au fost implicate direct două autocare, trei camioane şi un autoturism, iar o persoană a murit, au precizat autorităţile din localitatea Beveren, învecinată cu Anvers, unde a avut loc coliziunea, potrivit Agerpres.

Conform poliţiei federale, în total au fost vizate 115 persoane.

Potrivit unei purtătoare de cuvânt a poliţiei federale citate de AFP, 65 dintre ele au putut fi evacuate fără răni, în timp ce 49 de persoane rănite au fost luate în grijă de echipele de intervenţie.

Dintre cei 49 de răniţi, cinci sunt în stare gravă, iar 44 au fost răniţi uşor, a precizat poliţia federală.

Files op de #R2 in de Antwerpse haven. Door een zwaar ongeval met meerdere voertuigen is de #Beverentunnel in beide richtingen volledig AFGESLOTEN. Vermijd de omgeving, want de hinder is van lange duur. pic.twitter.com/Bc49B20pRt