Cel puțin 20 de morți și zeci de răniți, după ce un baraj a cedat

Twitter/Pulse Live Kenya TV ‏

Cel puțin 20 de persoane au murit și câteva zeci au fost rănite, joi, într-o localitate din Kenya, după ce un baraj a cedat la aproape 200 de kilometri de capitala Nairobi.

„Apa a cauzat distrugeri imense, atât de proprietate, cât și pierderi de vieți umane”, a spus guvernatorul din ținutul Nakuru, Lee Kinyajui, precizând că autoritățile nu au evaluat încă pagubele totale.

#Solai @FredMatiangi arrive in Solai,Nakuru County at the scene where Patel Dam burst it bank. pic.twitter.com/JnK0HGdpt2 — Macharia Wangui Prince_Official (@macharia_md) May 10, 2018

Potrivit unei televiziuni locale, salvatorii au recuperat 20 de trupuri în apropiere de barajul Patel, care este deținut de o importantă fermă care se ocupă cu irigațiile. Totodată, reprezentanții Crucii Roșii din Kenya au precizat că 39 de persoane au fost duse la spital. Totodată, locuințele a 2.500 de familii au fost distruse de apă, informează Independent.

Oamenii care se aflau într-un centru comercial din Solai au declarat presei că au auzit o explozie puternică înainte să vadă șuvoaie mari de apă care se îndreptau spre ei.

#Solai soo sad that people lost lives due to the dam bursting.#Government_officials_take_action pic.twitter.com/dNS8eUORkJ — Njoki Kirira (@vinkeyss) May 10, 2018

Kenia și alte țări din Afrca de Est au avut de suferit, în ultimele două luni, din cauza ploilor torențiale abundente. Guvernul a precizat că în urma ploilor de miercuri, 132 de oameni au murit, iar începând din luna martie, 222, 456 persoane au rămas fără locuințe.

#Solai soo sad that people lost lives due to the dam bursting.#Government_officials_take_action pic.twitter.com/dNS8eUORkJ — Njoki Kirira (@vinkeyss) May 10, 2018

CLICK AICI pentru a instala GRATUIT aplicația Știrile ProTV pentru telefoane Android și iPhone!

Seymour Hersh, jurnalist castigator al premiului Pulitzer Seymour Hersh, jurnalist castigator al premiului Pulitzer