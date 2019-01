Cea mai tânără membră a Congresului American, vizată de o campanie de discreditare

Înregistrarea de 30 de secunde o înfăţişează pe politiciană pe când era studentă la Universitatea din Boston. A ţinut să filmeze atunci un videoclip-tribut adus filmului The Breakfast Club şi a executat cu multă agilitate un număr de coregrafie din film.

În loc să-i şifoneze imaginea, filmuleţul a făcut-o şi mai simpatică alegătorilor. Iar drept răspuns, politiciana a postat mesajul "şi femeile din Congres dansează", alături de un filmuleţ în care schiţează câteva mişcări de dans în faţa biroului ei.

I hear the GOP thinks women dancing are scandalous.

Wait till they find out Congresswomen dance too! ????????

Have a great weekend everyone :) pic.twitter.com/9y6ALOw4F6