Ce spune expertul care a ajutat la realizarea filmului "Epidemia" despre coronavirus

Când vine vorba despre pandemia de COVID-19, una dintre întrebările la care oamenii de ştiinţă caută răspunsuri este cum a început totul.

Sunt multe teorii apărute şi mulţi cercetători care încearcă să traseze drumul virusului. Printre ei se află un epidemiolog care, paradoxal, a fost consultant medical pentru mai multe producţii cinematografice despre pandemii.

Culmea, a putut experimenta la prima mână simptomele infecției cu noul coronavirus. S-a îmbolnăvit în urmă cu o lună în New York.

Ian Lipkin a fost consultant medical pentru filmul "Epidemia", lansat în 2011. I-a ajutat pe producători să creeze, pentru marele ecran, imaginea unui inamic nevăzut cât mai veridic.

Este vorba despre un virus inspirat de epidemia SARS din 2003. La jumătatea lunii trecute, specialistul s-a infectat cu noul coronavirus şi a aflat, pe pielea lui, că realitatea poate fi mai dramatică decât o peliculă.

Ian Lipkin, Professor of Epidemiology, Columbia Mailman School of Public Health: "În primele zile te simţi de parcă un elefant s-a aşezat pe pieptul tău. Am fost în China în a doua jumătate a lui ianuarie, m-am întors în februarie şi nu aveam niciun fel de simptome, totuşi am fost plasat în izolare. Apoi m-am îmbolnăvit pe străzile din New York."

Pandemia cu care ne confruntăm în aceste zile nu este o ficţiune de la Hollywood. Lipkin s-a vindecat şi este unul dintre numeroşii oameni de ştiinţă care vor să descopere cum a apărut acest virus.

Teoria curentă dominantă - potrivit căreia ar fi trecut de la animale la om, după ce a suferit o mutaţie periculoasă - ridică multe semne de întrebare. La fel şi momentul când s-ar fi produs mutaţia.

Un studiu recent publicat într-o revistă de specialitate emite ipoteză conform căreia mutaţia ar fi avut loc cu luni sau poate ani înainte. Iar oamenii infectaţi cu virusul - iniţial mai puţin periculos - l-ar fi transmis unii altora. Astfel, COVID-19 ar fi evoluat în inamicul invizibil şi contagios cu care ne luptam acum.

Fie că le aflăm din filme, fie de la medici şi autorităţi, sfaturile de igienă şi pentru distanţare socială trebuie urmate. În pelicula "Epidemia", unul dintre personaje ne arată cum să ne spălăm corect pe mâini.

Professor Robert Garry, profesor al Tulane University School of Medicine: "Cu siguranţă, scânteia care a aprins această pandemie a "scăpărat" cu câteva luni în urmă. Poate că au fost mai multe mici focare pe care nu le-am detectat. Sunt mai multe tipuri de coronavirus pe care le cunoaştem, unele aproape inofensive, care circulau cu decenii înainte să-l descoperim pe acesta."

În unele producţii, pentru micul său marele ecran, pandemia este învinsa prin apariţia unui vaccin eficient. În realitate, potrivit unui scenariu optimist, noi am putea avea un astfel de vaccin peste câteva luni.

Ian Lipkin: "În cele din urmă trebuie să avem un vaccin. Acest nou coronavirus va fi endemic în populația umană. Va reapărea."

Pe Instagram-ul Știrile ProTV găsiți imaginile momentului din lume!

CLICK AICI pentru a instala GRATUIT aplicația Știrile ProTV pentru telefoane Android și iPhone!