Ce se ascunde în mașina primită de Kim Jong-Un de la Putin. Detaliul care îl va înfuria pe dictatorul nord-coreean

Cei doi lideri au condus pe rând limuzina blindată în timpul vizitei pline de fast a lui Putin, prima sa în aproape un sfert de secol în Coreea de Nord, într-o demonstrație a legăturilor tot mai strânse dintre cele două puteri nucleare.

Sedanul de lux a fost voia să întruchipeze priceperea rușilor și dependența redusă de tehnologia și bunurile de import, atunci când a fost prezentat în 2018.

Însă înregistrările vamale arată că societatea care îl construiește utilizează piese importate în valoare de milioane de dolari, multe dintre acestea ajungând în Rusia din ceea ce Kim a descris drept „principalul dușman" al țării sale, Coreea de Sud, transmite Yahoo Finance.

Importurile indică dependența continuă a Rusiei de tehnologia occidentală, în timp ce încearcă să treacă peste încercările Occidentului de a o izola de lanțurile globale de aprovizionare, ca pedeapsă pentru invazia sa în Ucraina.

Rusia a importat echipamente și componente în valoare de cel puțin 34 de milioane de dolari între 2018 și 2023 pentru asamblarea automobilelor și motocicletelor Aurus, arată înregistrările vamale consultate de Reuters. Agenția de știri nu a avut acces la date mai recente.

Importurile au inclus piese de caroserie auto, senzori, controlere programabile, comutatoare, echipamente de sudură și alte componente în valoare de aproape 15,5 milioane de dolari, importate din Coreea de Sud. De asemenea, piesele au fost importate din China, India, Turcia, Italia și alte țări din UE. Livrările externe pentru Aurus au continuat să ajungă după invazia Rusiei în Ucraina, cu bunuri în valoare de aproape 16 milioane de dolari, inclusiv obiecte în valoare de 5 milioane de dolari produse în Coreea de Sud, importate începând din februarie 2022, au datele vamale.

Reporterii Reuters nu au putut determina exact ce piese străine importate au ajuns în mașina oferită lui Kim, iar importurile nu au încălcat sancțiunile – pentru că Aurus LLC a fost sancționată de Statele Unite în februarie 2024.

Sedanul Aurus a fost dezvoltat de institutul rus de cercetare de stat NAMI în parteneriat cu producătorul rus de automobile Sollers, care și-a vândut între timp participația. Aurus Motors și directorul său general Andrey Pankov nu au răspuns solicitărilor Reuters de a comenta utilizarea de piese străine, inclusiv din Coreea de Sud, în vehiculele sale.

Cât costă Aurus

Aurus Senat, în stil retro după limuzina ZIL din era sovietică, este mașina oficială a președintelui Rusiei și a fost folosită de Putin la inaugurările sale prezidențiale din 2018 și 2024.

Putin i-a oferit acum lui Kim, despre care se crede că este un pasionat al automobilelor, două mașini Aurus, prima în timpul vizitei lui Kim în Rusia, în februarie, și un model ușor diferit în Coreea de Nord, în iunie.

Prețurile pentru mașinile Aurus - există patru modele, inclusiv un SUV și o versiune blindată - încep de la 46,625 milioane de ruble (528.356 de dolari). Printre clienți se numără președintele Turkmenistanului, Serdar Berdymukhamedov.

Aurus a vândut 107 mașini în Rusia în 2023, potrivit datelor agenției ruse de analiză Autostat. Aurus nu dezvăluie cifrele de producție.

Unde se fabrică limuzinele Aurus și ce furnizori are

Compania a lansat producția oficială în regiunea rusă Tatarstan, la aproximativ 1.000 km de Moscova, în 2021 - înainte de aceasta a fost făcută la scară mică, experimental, la NAMI. Compania va începe producția suplimentară în Sankt Petersburg la sfârșitul acestui an, la fosta fabrică Toyota.

Toyota este unul dintre numeroșii producători auto străini care au părăsit piața rusă de la invazia, pe care Rusia o numește „operațiune militară specială".

Exodul a lăsat un gol pe care producătorii chinezi s-au grăbit să îl umple, acaparând rapid mai mult de jumătate din cota de piață și expunând capacitatea limitată de producție internă a Rusiei.

Firmele sud-coreene s-au numărat printre cei mai mari furnizori ai Aurus, inclusiv producătorul de echipamente industriale Kyungki Industrial Co, producătorul de piese de caroserie auto BYT CO LTD și furnizorul de baterii Enertech International Inc. Producătorul italian de piese din plastic Industrie Ilpea Spa și compania Rain Electronics din Hong Kong au furnizat, de asemenea, bunuri.

Un oficial de la Kyungki Industrial Co a confirmat că societatea a furnizat piese către Aurus LLC și continuă să facă asta. Compania nu este preocupată de eventualele sancțiuni, a declarat oficialul, refuzând să ofere detalii suplimentare.

Rain Electronics nu a putut fi contactată pentru comentarii. BYT CO LTD, Enertech International și Industrie Ilpea Spa nu au răspuns solicitărilor Reuters de comentarii.

