Ce poate face „Sea Baby”, drona navală dezvoltată de ucraineni. Imagini din timpul atacului asupra podului Kerci. VIDEO

Este pentru prima dată când SBU revendică în mod deschis responsabilitatea pentru operaţiunea de la podul Kerci, notează CNN, citat de news.ro. Atacul din 17 iulie a provocat pagube căii rutiere a podului şi, potrivit oficialilor ruşi, a ucis doi civili. A fost al doilea atac asupra acestui punct de trecere vital din Rusia continentală în Crimeea.

Podul a fost inaugurat cu mult fast de preşedintele rus Vladimir Putin în 2018 şi este simbolul dorinţei sale de a prelua Ucraina şi de a o lega de Rusia pentru totdeauna. Este, de asemenea, o legătură de aprovizionare vitală pentru agresiunea militară a Rusiei în Ucraina.

Exclusive: Video footage shows the moment Ukraine used an experimental drone to attack a Russian bridge, as its security services warn more assaults will follow.https://t.co/SgbwqNvubN pic.twitter.com/EUvNI7d5Jx