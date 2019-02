Japonezii se tem de un nou tsunami. Descoperirea făcută de pescari

Peștii găsiți la suprafața apei trăiesc de obicei în adâncuri. Însă, în ultimele zile, mai mullte exemplare au fost descoperite de pescari, plutind la suprafața apei.

În jurul golfului Toyama au fost descoperiți trei astfel de pești, iar acum japonezii asociază apariția lor cu un dezastru natural care urmează să se abată peste Japonia.

Tsunami fears in Japan after deep-sea fish associated with natural disasters are discovered by fishermen https://t.co/hxGQJaoJfO