Ce decorațiuni vor fi la modă pentru sărbătoarea de Crăciun de anul acesta

La Frankfurt, unde are loc în aceste zile un târg de profil, numeroși proprietari de magazine au comandat ornamentele pe care le vor pune la vânzare din toamnă.

Așa arată "Christmasworld", târgul cu decorațiuni de Crăciun, organizat anual în Frankfurt. Artiștii care dau culoare acestei sărbători nu iau pauză. Abia e februarie, însă deja au stabilit ce fel de ornamente vor împodobi casele şi magazinele în decembrie.

Rudi Tuinman, organizator: "Noi creăm un sentiment, momente magice. Acesta este spectacolul special pus în scenă la Christmasworld Frankfurt. În fiecare an are o temă complet diferită. În fiecare an vrem să surprindem și să-i cucerim pe clienți, îi luăm cu noi și îi transformăm din nou în copii".

Expozanții au venit din întreaga lume. Concluzia: totul va arăta altfel decât v-ați aștepta. Pomul festiv va fi ornat cu tot felul de dulciuri, sub formă de globuri, dar şi cu mingi de fotbal sau telefoane retro.

Iar locul clasicei statuete a Spărgătorului de Nuci va fi luat anul acesta de iepurași.

Cel mai mare târg din lume dedicat decorațiunilor de Crăciun le oferă deja comercianţilor o imagine a decorurilor pe care le vor amplasa în magazine şi în spațiile exterioare.

Julia Uherek, organizatoare: "Producția are nevoie de o anumită perioadă de timp, apoi este livrată vara ca să poată fi reaprovizionată în toamnă".

Comenzile se dau de pe acum, iar producţia începe imediat pentru ca livrările să fie făcute la timp. Un lucru este cert: industria decorațiunilor de Crăciun nu intră niciodată în hibernare.

Dată publicare: 06-02-2023 07:45