Ce a primit o femeie în locul premiului său de 33 de milioane de lire pe care i-a câștigat la aparate

Katrina Bookman se afla la cazinoul Resorts World din Queens, New York, jucând la aparatele de slot când a fost uluită să vadă că a câștigat 42.949.672 de dolari – ce ar fi fost cel mai mare jackpot la un aparat de slot din istoria SUA, scrie Daily Star.

Bookman și-a făcut un selfie lângă ecranul aparatului de slot, uimită de ceea ce credea că tocmai i s-a întâmplat. Cu toate acestea, când s-a întors la cazinou a doua zi, i s-a spus: „Nu ai câștigat nimic”.

În decizia oficială a cazinoului se menționează că mașina la care juca avea defecțiuni, adevăratele ei câștiguri valorând doar 2,25 dolari (1,77 lire sterline).

Cazinoul avea dreptul să nu plătească jackpotul uriaș din cauza unei clauze care spune că „defecțiunile anulează toate plățile și jocurile”.

Reprezentanții cazinoul s-au simțit totuși datori să-i ofere femeii ceva, și s-au decis să îi dea o cină cu friptură pentru a compensa pierderile.

Purtătorul de cuvânt al Resorts World, Dan Bank, a spus despre incidentul din 2017: „După ce am fost notificați despre situație, personalul cazinoului a putut determina că cifra afișată pe aparatul de sloturi era rezultatul unei defecțiuni evidente – un fapt confirmat ulterior de Comisia de Jocuri de Noroc a Statului New York. După ce i-am explicat circumstanțele doamnei Bookman, i-am oferit să-i plătim suma corectă care era afișată pe biletul tipărit. Defecțiunile mașinilor sunt rare, și am dori să ne exprimăm scuzele pentru orice inconvenient acest lucru ar fi putut cauza”.

Vădit furioasă din cauza incidentului, Bookman a depus ulterior o plângere împotriva cazinoului, acuzând că Resorts World Casino a fost „neglijent” și nu a întreținut corespunzător echipamentele lor de loterie.

10-03-2024 10:08