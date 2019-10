Ce a pățit un tânăr după ce a dormit prea mult și nu a ajuns la procesul unde trebuia să fie jurat

În Statele Unite, a fi jurat într-un proces este o responsabilitate care - nerespectată - poate aduce sancțiuni serioase.

Un tânăr de 21 de ani a stat 10 zile în spatele gratiilor pentru că, în ziua în care ar fi trebuit să fie jurat într-un proces, a dormit prea mult. A ajuns, într-un final, în fața instanței, dar în calitate de inculpat.

În Statele Unite, fiecare cetăţean trebuie, când este tras la sorți, să-şi îndeplinească datoria de jurat. Este o treabă cât se poate de serioasă - aşa cum a putut vedea, pe propria-i piele, un tânăr de 21 de ani din Florida. În august ar fi trebuit să fie unul dintre cei 12 juraţi într-un proces civil. Dar în acea dimineaţă a dormit prea mult.

Deandre Somerville: "M-am trezit din somn, m-am uitat la ceas și mi-am dat seama că am întârziat."

Ba mai mult, nu a sunat la tribunal ca să anunţe ce s-a întâmplat. Câteva zile mai târziu a fost chemat în fața instantzei.

Deandre Somerville: "Am stat de vorbă cu bunicul meu și mi-a spus că cea mai bună soluție, întotdeauna, e sinceritatea, așa că m-am dus la audiere. Bunica mi-a spus că ar trebui să mă îmbrac la costum, dar am zis că o să port hainele cu care merg la muncă. M-am gândit că măcar o să vadă că am o ocupație."

În fața judecătorului, tânărul a fost sincer.

Deandre Somerville: "I-am spus că am dormit prea mult și că nu am înțeles gravitatea situației. M-a întrebat dacă am cazier și i-am spus că nu am fost niciodată arestat."

Dar nu a fost suficient. Judecătorul l-a condamnat la 10 zile de închisoare şi un an de probaţiune. În plus, are de efectuat 150 de ore de muncă în folosul comunității.

Deandre Somerville: "Doare, dar e deja o lecție învățată. Ar fi putut fi mai rău de-atât. Mi-ar fi putut da 365 de zile de arest."

Nu toată lumea este însă împăcată cu verdictul. Unii avocaţi spun că pedeapsa este prea drastică, mai ales că era vorba despre cineva prea tânăr şi cu un cazier judiciar curat.