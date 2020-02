Ce a pățit un medic chinez după ce și-a avertizat colegii cu privire la noul coronavirus

Li Wenliang, în vârstă de 34 de ani, a scris în mesajul de pe WeChat că, potrivit unui test la al cărui rezultat a avut acces, boala era cauzată de un coronavirus, o familie din care face parte virusul care cauzează sindromul respirator acut sever (SARS), relatează CNN, conform News.ro.

China este marcată în continuare de pandemia SARS din 2003, soldată cu sute de morţi în această ţară, după o operaţiune de muşamalizare a Beijingului.

”Am vrut doar să le spun colegilor mei de clasă de la universitate să fie atenţi”, declară el.

Li, care este oftalmolog într-un spital din Wuhan, epicentrul epidemiei, le-a spus prietenilor săi să-şi avertizeze apropiaţii în privat.

