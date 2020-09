Ce a pățit o tânără româncă din Italia după ce și-a anunțat candidatura pentru un loc în consiliul local

O tânără româncă din Italia, Aylin Nica, a fost dur atacată pe rețelele sociale după ce a anunțat că va candida pentru partidul Liga (de extremă dreapta), pentru un loc în consiliul local din Vignola, provincia Modena.

“Ți.... din Vignolaaa. Verificat”, ”Românca e legista. Poate că într-o zi îmi va explica cineva ce este în creierul unor oameni în afară de r...“, sunt două dintre comentariile în limba italiană, pe contul de Instagram al tinerei.

Aylin Nica este atacată chiar și de conaționalii ei. "Ce p... ești , cred că nici nu ai ințeles pentru ce partid candidezi", "Esto o rușine pentru țara noastră. Sunt curios ce vei face pentru românii din Italia", sunt alte comentarii postate pe Instagram.

Aylin Nica s-a născut în Turcia, din părinți români, și de la 9 ani locuiește la Vignola, în provincia Modena. Tânăra în vârstă de 20 de ani studiază marketingul internațional și uneori mai pozează ca model. Însă, obiectivul ei este o carieră politică, scrie sursa citată.

La 20 de ani, ea a acceptat să candideze pentru partidul Liga, condus de Matteo Salvini, cunoscut pentru părerile radicale legate de emigranți.

"Eu sunt Aylin. O fată care încă mai crede în puterea ideilor și valorilor. Acele idei și valori care disting unicitatea individului și care permit ca sufletul nostru cel mai intim și etic să se realizeze pe parcursul unei vieți întregi, o viață alcătuită din experiențe și căi de creștere, succese și eșecuri, unde dăruirea, seriozitatea, determinarea și corectitudinea sunt cu siguranță necesare pentru relații mature, civile și adulte: cele de care societatea actuală are nevoie. Pentru că aceasta este ceea ce, din păcate, încă lipsește în societatea noastră, și mai ales celor tineri, cei care într-o zi vor întâmpina și vor înfrunta cele mai importante provocări ale viitorului omenirii. În aceste zile, am avut ocazia să văd direct cât de răspândită și superficială este ura anumitor oameni față de liberul arbitru. Așa este, în țara în care am crezut că voi găsi un pluralism politic consolidat și o protecție substanțială a diversității, m-am regăsit în schimb victima unor infracțiuni și atacuri personale doar pentru că sunt o femeie, tânără și fără experiență, doar pentru că am un gând politic, datorită căruia am am decis să mă pun la dispoziția comunității mele pentru a contribui la revitalizarea orașului meu și la bunăstarea celor din jur", sunt cuvintele cu care tânăra își prezintă candidatura.