Câştigătorul unui jackpot de 71 milioane € a sărbătorit comandând mâncare la domiciliu

Câştigătorul jackpot-ului de 71 de milioane de euro al loteriei EuroMillions a povestit, pentru presa locală, cum a descoperit că s-a îmbogățit peste noapte și cum a sărbătorit evenimentul.

Ade Goodchild, 58 de ani, a povestit că și-a verificat biletul cu ajutorul aplicației și că inițial a crezut că a câștigat 71.000 de euro.

"Am auzit sunetul de câștig și am crezut că mi-au ieșit 5 numere. Apoi, când mai uitat mai atent, părea că am câștigat 71.000 de lire sterline. Mi-am pus ochelarii, să mai verific o dată, și am văzut că toate numerele erau încercuite. M-am gândit: Wow, mulți oameni au câștigat jackpot-ul. Apoi, am citit din nou suma câștigătoare, 71 de milioane de euro, și că eu sunt singurul câștigător", a povestit Ade Goodchild într-o conferință de presă.

Bărbatul din localitatea Hereford, muncitor la o fabrică de produse metalice, a afirmat că nu se numără printre norocoşii care au câştigat la loterie şi care spun că un astfel de eveniment nu le va schimba viaţa, scrie mirror.co.uk.

"Sigur că o va face! Gata cu munca în ture pentru mine. Vreau să călătoresc, să îmi găsesc o casă nouă, frumoasă, să merg la evenimente sportive importante şi să încerc multe alte lucruri'', a spus britanicul.

În urma extragerii EuroMillions de vineri Goodchild a revendicat premiul în valoare de 71.057.439 lire, o sumă considerată a 15-a cea mai mare din istoria câştigurilor la loterie în Marea Britanie.

Goodchild este necăsătorit și a declarat că a sărbătorit evenimentul alături de părinții lui, comandând mâncare acasă.

''Sunt singurul copil al părinţilor mei, iar ei m-au susţinut întotdeauna. Ca şi ceilalţi părinţii, îşi fac griji pentru ipoteca mea, pentru facturi şi pentru perioada în care voi fi nevoit să lucrez. Le-am spus părinţilor că se pot opri din a economisi şi că îmi pot cheltui moştenirea'', a mai spus Ade Goodchild.

