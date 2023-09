Cartierul general al Flotei Mării Negre a Rusiei, lovit de Ucraina cu rachete | Video

O lovitură cu rachete a fost efectuată asupra sediului Flotei Mării Negre din Sevastopol, a informat guvernatorul Mihail Razvozhaev pe canalul său Telegram, scrie presa din Rusia.



"Inamicii au lansat o lovitură cu rachete la sediul flotei. Un fragment a căzut lângă Teatrul Lunacharsky", se spus oficialul rus.

Toate serviciile de urgență au ajuns la fața locului, informațiile despre victime sunt în curs de clarificare.



Razvozhaev a adăugat că un alt atac este posibil. De asemenea, șeful regiunii i-a îndemnat pe locuitori să nu posteze fotografii și videoclipuri de la locul situației de urgență pe rețelele de socializare.

Heavy explosion inside Russian-occupied Sevastopol. It appears that the Black Sea Headquarters has been hit.

Source: https://t.co/kMv24OXyK3#Ukraine #Crimea #Sevastopol pic.twitter.com/hzMk1yfaom