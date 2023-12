Carnagiu pe o autostradă din Venezuela. Cel puţin 16 persoane au murit după ce un camion a intrat în mai multe maşini

Accidentul s-a produs pe autostrada Gran Mariscal de Ayacucho, care leagă capitala Caracas de estul ţării. Camionul a lovit cu mare viteză maşini care erau staţionate din cauza unui accident anterior, care nu provocase răniţi.

În accident au fost implicate 17 vehicule, inclusiv un autobuz care a ars complet, a declarat pentru AFP ministrul adjunct al gestionării riscurilor şi al protecţiei civile, Carlos Pérez Ampueda.

Imaginile postate pe reţelele de socializare au arătat flăcări uriaşe ridicându-se de la locul accidentului.

Potrivit directorului serviciului naţional de pompieri, accidentul în lanţ s-a soldat cu 16 morţi "până acum" şi şase persoane rănite se află "în condiţii precare". Nu a fost precizat numărul total al răniţilor.

Pe autostradă se făceau lucrări de înlocuire a asfaltului, ceea ce a întârziat sosirea serviciilor de urgenţă.

Wild video coming out of Gran Mariscal highway in Venezuela as a truck crashed, resulting in at least 8 fatalities and 14 injuries. The incident involved 17 vehicles, with some caught in the ensuing fire.

