Captivi în mijlocul unui război care nu le aparține. Cum s-a complicat situația românilor din Liban în ultimele ore

Inițial, au apărut informații că prevederile documentului negociat în timpul lucrărilor Adunării Generale a ONU ar putea fi aplicate de joi. Însă, premierul israelian a anunțat, la sosirea în Statele Unite, că armata își va continua atacurile și că Israelul încă nu a luat o deczie. În acest timp, militarii israelieni fac pregătiri și pentru o incursiune terestră în Liban.

Documentul, semnat de 12 participanți la negocieri - între care Statele Unite, Marea Britanie, Franța, Uniunea Europeană, dar și Arabia Saudită și Qatar - prevede oprirea ostilităților timp de trei săptămâni. În această perioadă ar trebui să se deruleze negocieri pentru găsirea unei soluții diplomatice, inclusiv pentru conflictul din Fâșia Gaza.

Joe Biden, președintele Statelor Unite: "Am publicat o declarație privind un acord de încetare a focului pentru 21 de zile de-a lungul graniței dintre Israel și Liban. Am reușit să obținem susținerea aliaților europeni, dar și a statelor arabe. E important ca acest conflict să nu se extindă".

Propunerea a fost însă adresată guvernului libanez, și nu grupării Hezbollah, care controlează de facto Libanul.

Najib Mikati, premierul libanez: "Mă întorc acasă înarmat cu propunerea voastră clară, însă, prin prezența mea aici, solicit membrilor Consiliului de securitate să pună presiune pe Israel pentru încetarea luptelor pe toate fronturile. Poporul libanez respinge războiul...".

Cu toate acestea, rachetele miliției libaneze Hezbollah au vizat și miercuri comunitățile din nordul Israelului. Iar avioanele israeliene au continuat să bombardeze ținte militare din Liban.

Danny Danon, ambasadorul israelian la ONU: "Ani de zile am tras semnale de alarmă că Hezbollah încalcă rezoluțiile ONU. Ani de zile am furnizat dovezi privind campania de înarmare a Hezbollah. Însă am fost ignorați. Timpul jumătăților de măsură a trecut. Israelul nu caută un război la scară largă. Ne-am exprimat clar dorința de pace tuturor celor care nu sunt orbiți de ură și de agende politice. Însă, Israelul este sub atac".

În plus, Israelul transmite semnale clare că ar pregăti o incursiune terestră în Liban. Două brigăzi de rezerviști au primit ordinul de mobilizare la granița de nord.

Lt. Gen. Herzi Halevi, șeful Statului Major al armatei israeliene: "Auziți avioanele deasupra. I-am bombardat toată ziua. Asta este atât pentru a pregăti terenul pentru posibila voastră intrare, cât și pentru a eroda capacitățile Hezbollah".

Operațiunea terestră ar avea scopul de a distruge infrastructura militară subterană și depozitele cu muniție ale Hezbollah care nu pot fi eliminate prin bombardamente aeriene.

Lt. Gen. Herzi Halevi, șeful Statului Major al armatei israeliene: "Veți intra, veți distruge inamicul și infrastructura Hezbollah. Aceste acțiuni ne vor permite mai târziu să readucem locuitorii din nord în siguranță acasă".

În acest timp, statele occidentale încearcă să-și scoată cetățenii din Liban. Până acum, aproape o mie de conaționali și-au semnalat prezența la Ambasada României de acolo.

Pentru cetățenii români care locuiesc în Liban, și nu numai, părăsirea acestei țări devine, pe zi ce trece, o misiune imposibilă. Majoritatea companiilor aeriene internaționale, inclusiv TAROM, și-au suspendat zborurile spre Beirut.

Londra a anunțat că trimite în Cipru 700 de militari, care să ajute în cazul unor eventuale operațiuni de evacuare a cetățenilor britanici prin portul din Beirut.

Urmărește Știrile PRO TV pe canalul de social media preferat: