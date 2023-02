Promisiunea făcută de Zelenski după ce Ucraina a primit arme cu rază lungă de acțiune din SUA

El a mai spus că Rusia ar putea lansa un atac luna aceasta, dar mai mult din rațiuni simbolice pentru că se împlinește un an de la începutul războiului. Oficialii de la Kiev consideră că din punct de vedere militar rușii nu au deocamdată resurse pentru o ofensivă majoră pe mai multe fronturi simultan.

Localnicii au ajutat echipele de intervenție după ce o rachetă rusească a lovit un bloc în centrul orașului Harkov.

Pe de altă parte, „președintele Zelenski a fost de acord ca armele furnizate de Occident nu vor fi folosite pentru a ataca teritoriul Rusiei” - afirmă cancelarul german Olaf Scholz, într-un interviu pentru Bild. Aliaţii occidentali ai Ucrainei s-au angajat să o înarmeze cu rachete de precizie şi sisteme de rachete, precum şi cu tancuri, în timp ce încearcă să respingă trupele ruseşti din estul ţării.

Canada a trimis primul tanc Leopard 2 dintre cele patru pe care le va livra Kievului. Iar militarii canadieni se vor alătura celor britanici pentru a-i instrui pe tanchiștii ucraineni să lupte pe acest tanc principal de luptă de fabricație germană.

Rusia nu a demonstrat capacitatea de a susține multiplele operațiuni ofensive, majore, care ar fi necesare pentru a ajunge simultan la granițele administrative ale regiunii Donețk din est și pentru a cuceri orașul Zaporojie, afirmă analiști de la Institutul pentru Studiul Războiului.

Dar trupele rusești transferă echipamente militare și unități de elită în regiunea ocupată Luhansk, semn că se apropie ofensivă din vestul regiunii Luhansk, în direcția Bahmut, unde se dau lupte crâncene de câteva luni.

Zelenski: ”Invadatorul aruncă în luptă din ce în ce mai multe forțe pentru a străpunge apărarea noastră. E foarte greu la Bahmut, Vuhledar, lângă Lîman și în alte direcții (unde atacă inamicul). Dar și acum, ca în fiecare zi din aceste 346 de zile ale războiului, rezistența soldaților noștri decide totul. Rezistența noastră!”

Bahmut a devenit "din ce în ce mai izolat". Rușii fac mici progrese pe acest front - remarcă ultima evaluare a Ministerului Apărării din Marea Britanie

Mercenarii Wagner sunt cei care atacă „fortăreața Bahmut", cu înverșunare, așa cum s-a referit la orașul asediat președintele Zelenski. Evgheni Prigojin, fondatorul miliției Wagner, a declarat că mercenarii lui "luptă pentru fiecare stradă și fiecare casă împotriva forțelor ucrainene.

Comandant ucrainean: ”Ei trimit în față mai ales foști deținuți recrutați, fără experiență de luptă. Sunt "carne de tun", dar se folosesc de ei pentru a ne epuiza luptătorii. Apoi își trimit forțele speciale cu care ne atacă pe flancuri”.

La începutul războiului, Vladimir Putin a promis că nu-l va ucide pe Volodimir Zelenski - a dezvăluit fostul premier israelian, Naftali Bennett, care a servit - pentru o scurtă perioadă de timp - ca mediator. Când s-au întâlnit, în martie anul trecut, Bennett l-ar fi întrebat direct pe Putin dacă are intenția să-l elimine fizic pe omologul său de la Kiev.

Naftali Bennett: ”L-am întrebat pe (Putin): "ce e cu... o să-l ucizi pe Zelenski?" El (Putin) mi-a răspus: "Nu îl voi ucide pe Zelenski". Eu am insistat: "Trebuie să înțeleg că îți dai cuvântul că nu-l vei ucide pe Zelenski?" El a repetat: "Nu îl voi ucide pe Zelenski."

Apoi, am vorbit la telefon cu Zelenski. I-am spus: "Tocmai am ieșit de la întrevedere, (Putin) nu te va ucide". El (Zelenski) m-a întrebat: "Ești sigur?" I-am răspuns: "100% nu te va ucide."

Două ore mai târziu, Zelenski s-a dus la biroul lui și s-a filmat acolo cu telefonul mobil: "Nu mă tem..."

