Bryan Adams, internat în spital, după ce a fost diagnosticat cu Covid-19 de două ori într-o lună

Getty

Muzicianul canadian se află internat în Italia, după ce a fost diagnosticat din nou cu Covid-19, informează News.ro.

Bryan Adams se află sub tratament, scrie Billboard, însă nu este cunoscută starea sa.

„Tocmai am ajuns în Milano şi am fost testat pozitiv la Covid-19 pentru a doua oară într-o lună”, a scris, joi, pe Instagram, Bryan Adams.

Aflat în aeroportul Malprensa, el a adăugat: „Mă duc la spital acum. Mulţumesc, pentru tot sprijinul”.

Prima dată, Bryan Adams a fost testat pozitiv cu Covid-19 pe 30 octombrie, înaintea ceremoniei Rock and Roll Hall of Fame, unde trebuia să cânte cu H.E.R. piesa „It’s Only Love”, în onoarea Tinei Turner, inclusă anul acesta în for.

Adams s-a retras şi a fost înlocuit de Keith Urban.

El are programat un turneu pentru anul viitor. „So Happy It Hurts Live 2022” ar urma să înceapă pe 29 ianuarie, în Porto (Portugalia) şi să continue în Europa până în vară. În plus, ar trebui să cânte la Rogers Arena din Vancouver (Canada) de Anul Nou.