Bruno Fernandes, fotbalist de la Manchester United, implicat într-un accident de mașin

Internaționalul portughez, în vârstă de 27 de ani, se afla cu mai multe persoane în mașină în momentul accidentului.

Conform primelor informații, forbalistul nu a fost rănit, însă mașina sa, un Porsche Panamera electric, în valoare de 94.000 de lire sterline, a fost destul de avariat, conform The Sun.

Mașina fotbalistului a intrat în coleziune directă cu un Volkswagen.

Nu se știe dacă Bruno Fernandes va juca în meciul de marți seara împotriva Liverpool.

Fernandes a venit la Manchester United de la Sporting Lisabona în ianuarie 2020 și a devenit unul dintre jucătorii cheie ai echipei.

The scene of Bruno Fernandes' crash this morning #mulive [@talkSPORT] pic.twitter.com/4jCmJVGaKo