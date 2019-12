Boris Johnson jubilează după câștigarea alegerilor: "Acum putem face Brexitul la timp"

În Marea Britanie s-au limpezit apele! Conservatorul Boris Johnson savurează o victorie categorică în alegerile legislative anticipate.

Partidul sau a obținut o majoritate confortabilă, 80 de mandate, ceea ce îi va permite să-și ducă la îndeplinire promisiunea de a scoate Regatul Unit din Uniunea Europeană, pe 31 ianuarie 2020. ''Rezultatul este foarte bun, pentru românii de acolo'', a spus președintele Iohannis, pentru că Boris Johnson și partidul conservator vor Brexitul, dar cu acord cu Uniunea Europeană.

Boris Johnson - al 14-lea premier britanic de la urcarea pe tron a reginei Elisabeta a II - a mers vineri la Palatul Buckingham pentru a-i cere, formal, suveranei să formeze, din nou, guvernul.

Boris Johnson: "Am reuşit! Am scos-o la capăt, nu-i aşa? Am tăiat nordul! Am depăşit blocajul! Am spulberat impasul! Noi, polticienii, am petrecut ultimii 3 ani într-o gâlceavă continuă! Acum punem capăt acsetor prostii şi face Brexitul la timp, pe 31 ianuarie! Fără dacă, fără dar, fără poate."

De la summitul UE de la Bruxelles, președintele Iohannis a salutat rezultatul alegerilor.

Max Foster, corespondent CNN: "O seară memorabilă în politica britanică! Una care pare să fi deblocat impasul legat de Brexit! Putem presupune aşadar că Brexitul chiar se va întâmpla! Discuţia s-a tranşat! Apare totuşi o altă problemă, şi anume avântul naţionaliştilor scoţieni care militează pentru un nou referendum privind independenta Scoţiei, ceva ce Boris Johnson respinge net. Dar aceste alegeri legitimează atât Brexitul cât şi aspiraţiile naţionaliştilor scoţieni."

Naţionaliştii au câştigat 50 dintre cele 59 de mandate alocate Scoţiei în Parlamentul Regatului Unit. Un sondaj recent arată că Scoţia ar vota pentru independenţă dacă Regatul Unit iese din Uniunea Europeană.

Nicola Sturgeon, liderul Partidului Național Scoțian: "Scoţienii au spus răspicat la urne că nu-l vor pe Boris Johnson premier şi nu doresc Brexitul. Şi vor să decidă chiar ei soarta Scoţiei. Iar Boris Johnson nu are dreptul să se pună de-a curmezişul!"

Evident, în tabăra laburiştilor, rezultatul a provocat un șoc.

Jeremy Corbyn, liderul Partidului Laburist: "În mod evident, este o noapte foarte dezamăgitoare pentru Partidul Laburist. Vreau să fie clar că nu voi mai conduce eu partidul într-o viitoare campanie."

Eliminarea incertitudinii care umbrea pieţele financiare a dus lira sterlină la un maximum al ultimilor 4 ani. Aprecierea monedei britanice contrastează cu deprecierea de peste 10%, înregistrată imediat după referendumul pro-Brexit din iunie 2016.