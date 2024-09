Israelul bombardează intens tot Libanul. Le-a cerut civililor să se îndepărteze urgent de construcțiile folosite de Hezbollah

Potrivit unor comentatori, sunt cele mai ample lovituri din octombrie, anul trecut, când au izbucnit violențele în contextul operațiunii din Fâșia Gaza. În plus, Israelul le-a cerut civililor să se îndepărteze urgent de construcțiile folosite de Hezbollah în scop militar.

Imediat după ivirea zorilor, aviația Israelului a început să lovească ținte din Liban.

Daniel Hagari, purtător de cuvânt al armatei israeliene: „După ce am primit informații că Hezbollah se pregătește să atace cu rachete teritoriul israelian, am început să lovim ținte teroriste peste tot în Liban. Organizația teroristă Hezbollah lansează atacuri fără încetare asupra civililor israelieni și nu are niciun gând să se oprească”.

În acest context, responsabilii israelieni au transmis un mesaj urgent civililor libanezi.

Daniel Hagari, reprezentantul armatei israeliene: „Îi sfătuim pe civilii care locuiesc în apropierea clădirilor folosite de Hezbollah în scopuri militare să plece din zonă pentru propria siguranță”.

Armata israeliană susține că luptătorii Hezbollah folosesc clădiri civile pentru a-și ascunde armele. Recent, israelienii au atacat o construcție de locuințe pentru a distruge o rachetă de croazieră de producție rusească ce urma să fie lansată spre Israel.

Operațiunile de azi vin după ce, în weekend, cele două părți s-au atacat cu înverșunare. Hezbollah a lansat 150 de rachete în adâncul teritoriului israelian. Unele proiectile au lovit inclusiv ținte din orașul Haifa și au avariat locuințe și mașini. Israelul a anunțat că a distrus, la rândul său, mii de lansatoare de rachete ale fundamentaliștilor.

Scopul este ca Hezbollah să-și retragă forțele din regiunea de frontieră, in termenii acordului semnat la încheierea războiului din 2006.

Lt. Gen. Herzi Halevi, șeful Marelui Stat Major al Israelului: „Vom readuce locuitorii în siguranță la casele lor. Iar dacă Hezbollah încă nu a înțeles, chiar și după ultimele două săptămâni, va primi lovitură după lovitură, până când această organizație va înțelege”.

În spitalul Rambam din Haifa, cadrele medicale au început să mute pacienții în parcarea subterană, construită special pentru a fi transformată, la nevoie, într-un adăpost securizat. În plus, în jumătatea de nord a Israelului, școlile si grădinițele vor rămâne închise și astăzi, la fel și plajele.

Potrivit presei israeliene, Statele Unite au transmis că susțin operațiunile Israelului de a submina capacitățile Hezbollah, dar au avertizat că Tel Avivul nu ar trebui să provoace un război total în regiune. Atacurile s-au întețit după ce, săptămâna trecută, mii de pagere și stații radio folosite de militanții pro-iranieni au explodat simultan. Iar vineri, mai mulți lideri militari ai grupării șiite au fost uciși într-un atac care a vizat un adăpost subteran.

