Bogdan Aurescu, în vizită la Washington: SUA își vor spori prezența militară în România

Cei doi înalţi oficiali au purtat discuții pe mai multe subiecte, inclusiv despre angajamentul României de a continua investiţiile strategice în Apărare, cooperarea energetică şi cea economică între cele două state.

Bogdan Aurescu ș Michael Pompeo au aprofundat discuţiile cu privire la evaluarea stadiului şi prioritizarea proiectelor de interes comun pentru perioada următoare, având în vedere obiectivul extinderii şi aprofundării cooperării bilaterale în 2021, când va fi marcată cea de-a 10-a aniversare a adoptării Declaraţiei Comune privind Parteneriatul Strategic pentru Secolul XXI între România şi Statele Unite ale Americii, potrivit unui comunicat MAE, citat de Agerpres.

#DefenseCoop We addressed ???????????????? defense coop. & joint efforts 2 stregthen @NATO defense&deterrence, cohesive approach of t/EasternFlank, incl at #BlackSea. RO is committed 2 continue strategic defense spending/ #BurdenSharing. Welcomed US plans 2 increase #MilitaryPresence in RO pic.twitter.com/vKNP72YNWv