Blindatele rusești misterioase, marcate cu litera „Z”, au intrat în Ucraina. Care ar fi semnificația simbolului

„Vehicule militare ruse, inclusiv blindate, au încălcat frontiera în regiunile Cernihiv (nord, la frontiera cu Belarus), Sumi (nord-est, la frontiera cu Rusia), Lugansk şi Harkov (est, la frontiera cu Rusia)”, pe podul dintre peninsulă şi Ucraina continentală, anunţă grăniceri, care publică o înregistrare video în care apar vehicule marcate cu litera ”Z”, potrivit News.ro.

La finalul săptămânii trecute, pe rețelele de socializare au apărut imagini cu blindate rusești marcate cu litera „Z”, la frontiera cu Ucraina.

Aric Toler, un reporter de la Bellingcat, un grup de jurnalism de investigație din Țările de Jos, spune că „a monitorizat aceste lucruri, fără oprire, timp de 8 ani”, habar nu are ce sunt și nici nu le-a văzut până acum.

„Așadar, mă aștept la ce-i mai rău”, a spus el.

Unii s-au referit la acest simbol drept „echipa Zorro”, în timp ce alții au speculat că semnele de rău augur sunt o modalitate de a se asigura că rușii își pot deosebi propriile vehicule de inamicii lor.

Aceasta a fost o practică folosită de Aliați în al Doilea Război Mondial, pentru a reduce posibilitatea ca soldații să tragă asupra forțelor „prietenești” - fiind folosită și de forțele din Marea Britanie și SUA în Primul Război din Golf.

David Kime, un fost soldat, ofițer de poliție și ofițer de informații pe teren, a scris pe Twitter câteva din teoriile vehiculate despre Z. Una dintre acestea spune că Z provine de la „mercenarii” din Grupul Wagner – o organizație paramilitară rusă, ai cărei membri ar fi participat la o serie de conflicte – și sugerează că „Z” înseamnă Zelensky – o referire la președintele ucrainean Volodimir Zelenski, inamicul principal al Rusiei.

