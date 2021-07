Bilanţul tragediei din Miami a crescut la 16 morţi. 150 de persoane sunt în continuare dispărute

Bilanţul tragediei din Miami, unde un complex rezidenţial s-a prăbuşit în urmă cu o săptămână, a crescut la 16 morţi.

Şansele ca salvatorii să mai găsească supravieţuitori sub ruine sunt acum aproape inexistente, deşi sunt dispărute peste 150 de persoane.

Zeci de oameni au reuşit să se salveze din complex cu secunde înainte să se prăbuşească. Poveştile lor sunt înfricoşătoare. Iar pompierii şi salvatorii se străduiesc să găsească trupurile celorlalte victime.

Darryl Forges, corespondent CNN: "În acest moment, echipele lucrează la foc automat, cu speranța că vor găsi supraviețuitori în ruine. Sunt peste 200 de echipe la fața locului, caută prin moloz, trec prin ciur toată zona. Potrivit șefului pompierilor din Florida, este aL treilea cel mai mare dezastru la o clădire din Statele Unite, după explozia din Oklahoma City și, bineînțeles, după 9/11".

În Miami, autoritățile, salvatorii și familiile celor dispăruți își pierd speranțele, încetul cu încetul. A trecut o săptămână de când complexul rezidențial s-a prăbușit, iar salvatorii găsesc doar trupuri fără viață în ruine. Eforturile sunt urmărite cu emoție de supraviețuitori.

Supraviețuitoare: "A fost devastator. Pur și simplu devastator. Mi-am spus "Doamne, ajută-ne, Doamne, ajută-ne". Sunt foarte norocoasă."

Aceste femei au scăpat cu viață în ultimele clipe, din clădirea care se surpă.

Sara Nir, sipraviețuitoare: ”Am auzit o bubuitură uriașă și m-am repezit să văd de unde se aude. Am crezut că vine o furtună cu tunete și fulgere. Am auzit sunete, sunete ciudate. Și am fugit în sufragerie".

Tragedia s-a petrecut la ora 1 și jumătate dimineață, oră la care mai toată lumea dormea.

Echipele de salvare au mutat cu gălețile peste 1300 de tone de moloz, în căutarea supraviețuitorilor. Dar nici rudele lor nu mai au speranțe.

Mama unei persoane dispărute: "Dorințele noastre s-au schimbat, acum nu ne dorim decât să o identifice."

Misiunea e tot mai dificilă și pentru pompierii care lucrează de dimineața până seara, în schimburi.

Pompier: ”Clădirea a dispărut. Nu mai sunt lifturi".

Un morman uriaș de beton și moloz e tot ce a mai rămas din casele oamenilor.

În urmă cu două luni, președintele asociației de locatari avertiza într-o scrisoare că există probleme structurale majore la subsolul blocului, care s-au agravat din 2018 încoace. Atunci au fost pentru prima oară sesizate problemele la structura complexului. Un reprezentant al proprietarului imobilului a verificat sesizările, dar le-a spus locatarilor că se pare că imobilul e într-o stare foarte bună.

Isabel Rosales: "Am văzut camioane de gunoi care vin și pleacă de aici cât e ziua de lungă. Ni s-a spus că acele camioane încărcate cu moloz vor merge într-o locație sigură și acolo vor începe să analizeze resturile."