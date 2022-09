Bilanțul deceselor provocate de uraganul Ian a ajuns la 21 de morți. Milioane de persoane, fără electricitate și apă potabilă

Autoritățile se așteaptă însă ca bilanțul victimelor să crească dramatic. Milioane de persoane stau în continuare fără electricitate și apă potabilă.

Imaginile filmate cu ajutorul unei drone arată amploarea dezastrului. Cartiere întregi sunt sub ape. Din unele case, doar acoperişurile se mai disting printre mormanele de resturi. Cu cât înaintezi spre ocean, cu atât mai mari sunt distrugerile.

Un român a filmat aceasta o scenă desprinsă parcă dintr-un film cu efecte speciale. Forţa apei l-a propulsat pe scări.

Radu Mărginean, român stabilit în Florida: „Mi-am pierdut încălțările, apa m-a acoperit complet, apoi am alergat pe scări desculț. Parcă ar fi explodat o bombă. Nu am crezut că se poate întâmpla așa ceva.”

Drone footage shows the aftermath of Hurricane Ian at a marina in Fort Myers, Florida.

“Everything is pretty much wiped out,” says Anvar Ruziev, who captured the video. https://t.co/8xeSCvmFwb pic.twitter.com/xseADg8E1q