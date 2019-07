Bilanțul cutremurului de duminică, din estul Indoneziei. Cel puțin o persoană a murit

Cutremurul s-a produs la puţin timp după ora locală 18:00 (09:00 GMT) în nordul Arhipelagului Molucelor, la o adâncime de 10 kilometri, provocând panică în rândul locuitorilor care s-au refugiat în zonele mai înalte, informează AFP, citat de Agerpres.

Epicentrul seismului fost stabilit la aproximativ 165 de kilometri sud de Ternate, oraşul principal al provinciei Molucele de Nord.

An earthquake with a magnitude of 7.3 struck southeast of the city of Ternate, in the Moluccas in the eastern area of Indonesia, the U.S. Geological Survey reported. There were no immediate reports of casualties, and authorities said there was no threat of a tsunami.