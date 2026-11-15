Cele două accidente separate au avut loc în dimineaţa zilei de 10 noiembrie, între nodurile rutiere Zimnitsa şi Kabile, implicând un total de 86 de vehicule care circulau în direcţii opuse. 63 de vehicule au fost prinse în coliziune pe benzile de circulaţie spre Burgas, în timp ce alte 23 au fost implicate în accidentul în lanţ care se îndrepta spre Sofia, scrie News.ro.

Autorităţile au primit primul apel de urgenţă la scurt timp după ora 7 dimineaţa. Ministerul de Interne a declarat că primul accident a avut loc pe banda de circulaţie spre Burgas, după ce un camion a blocat calea unui autobuz de pasageri. Un al doilea camion care transporta cereale a lovit apoi autobuzul, urmat de un autoturism, declanşând o serie de coliziuni ulterioare în care au fost implicate mai multe vehicule.

Ulterior, s-a produs un alt carambol pe benzile de circulaţie spre Sofia. Informaţiile preliminare sugerează că unii şoferi ar fi putut fi distraşi de accidentul major care se desfăşura pe sensul opus al autostrăzii.

Ceața densă, un posibil factor

Ministerul de Interne a identificat apariţia bruscă a unei ceţi dense drept principalul factor care a stat la baza accidentelor. Martorii au declarat că vizibilitatea a fost iniţial cuprinsă între 70 şi 80 de metri, înainte de a se reduce dramatic la aproximativ 10 metri.

Secretarul-şef al Ministerului de Interne, Liubomir Nikolov, a declarat că concluziile preliminare indică faptul că toate victimele decedate au fost găsite pe carosabilul care duce spre Burgas.

El a îndemnat şoferii să-şi adapteze viteza şi distanţa pe care o menţin faţă de celelalte vehicule la condiţiile meteorologice existente, în special atunci când drumurile sunt ude şi vizibilitatea este extrem de redusă.

Imediat după ce autorităţile au primit alerta, a fost declanşată o operaţiune de intervenţie de urgenţă la scară largă. La operaţiune au participat poliţişti din Direcţia Regională Iambol şi din departamentele învecinate, alături de 15 autospeciale de pompieri, sute de poliţişti, echipe de salvare şi ambulanţe.

Răniţii au fost transportaţi la spitalele din Iambol, Sliven şi Burgas. Potrivit Ministerului Sănătăţii, până la data de 10 noiembrie, 51 de persoane fuseseră internate în spital, dintre care 13 cu leziuni grave.

Autostrada a fost închisă în ambele sensuri în urma accidentelor, traficul fiind redirecţionat pe rute alternative. La intervenţia de la faţa locului au participat poliţia, pompierii, personalul medical de urgenţă şi unităţi militare.

Ancheta, în desfășurare

Serviciul Naţional de Investigaţii a preluat conducerea anchetei, având în vedere gravitatea excepţională a accidentelor. Au fost deschise două dosare de anchetă preliminară, corespunzătoare accidentelor produse pe cele două sensuri de circulaţie opuse.

O echipă formată din 10 anchetatori lucrează la acest caz. Anchetatorii au efectuat inspecţii repetate la locul accidentelor, inclusiv o examinare cu ajutorul unei drone, iar pentru victime şi pentru răniţi au fost dispuse expertize medico-legale.

De asemenea, este prevăzută o expertiză tehnică a vehiculelor pentru a stabili modul în care au avut loc coliziunile, ordinea în care s-au produs impacturile şi factorii care au determinat accidentele. Anchetatorii colectează şi examinează probele, luând în considerare toate explicaţiile posibile pentru această tragedie.

Consiliul de Miniştri a declarat ziua de 11 noiembrie zi de doliu naţional în memoria persoanelor care şi-au pierdut viaţa în aceste accidente.