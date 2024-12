Biden ia în considerare ”graţieri preventive” ale unor aleşi şi oficiali americani de rang înalţi ameninţaţi de Trump

Preşedintele democrat, care şi-a graţiat duminică fiul, pe Hunter Biden, înainte de pronunţarea pedepsei în două dosare împotriva acestuia, a discutat cu mai mulţi consilieri de la Casa Albă despre posibilitatea - fără precedent - de a folosi acest privilegiu constituţional pentru a proteja şi alte persoane - care nu sunt urmărite penal în prezent - înainte să plece de la putere la 20 ianuarie, a dezvăluit miercuri Politico, iar apoi The New York Times (NYT), CBS News, şi The Washington Post (WP).

Între persoanele care pot fi graţiate - preventiv - se află doctorul Anthony Fauci, un fost consilier special al Casei Albe în timpul pandemiei covid-19, Liz Cheney, o fostă aleasă republicană devenită o opozantă aprigă a lui Donald Trump sau Adam Schiff, un ales democrat din California care a coordonat prima inclupare în vederea destituirii (”impeachment”) în Congres a lui Donald Trump.

Potrivit CBS News şi WP, generalul în rertagere Mark Milley ar putea să fie graţia preventiv.

Fostul şef al Statului Major Interarme în primul mandat al lui Donald Trump a avertizat în timpul campaniei că miliardarul republican este un ”fascist până în vârful unghiilor” şi ”cea mai peruculoasă persoană pentru această ţară”.

AMENINŢĂRILE LUI TRUMP

Casa Albă a refuzat să confirme vineri faptul că se află în discuţie graţieri preventive.

”Nu voi anticipa ce face preşedintele”, a declarat într-o conferinţă de presă o purtătoare de cvânt a Casei Albe, Karine Jean-Pierre.

”Ceea ce pot să spun este că preşedintele examinează alte graţieri şi comutări de pedepse” după graţierea lui Hunter Biden, a adăugat ea, evocând o practică obişnuită în Statele Unite a preşedinţilor aflaţi la sfârşit de mandat.

În ultima sa zi la Casa Albă, Donald Trump a graţiat 74 de persoane acuzate de diverse infracţiuni şi delicte.

După demisia lui Richard Nixon de la preşedinţie în 1974, din cauza scandalului Watergate, Gerald Ford l-a graţiat pe predecesorul său de orice infracţiune penală pe care ar putut-o comite în calitate de preşedinte.

Însă această putere nu a fost folosită niciodată într-un mod atât de extins ca cel avut în vedere de către Joe Biden, pentru a absolvi persoane care fac obiectul unor posibile urmăriri politice ale succesorului său.

Donald Trump - care îşi respinge în continuare înfrângerea în alegerie prezidenţiale din 2020 - nu a făcut vreun mister, în ultimele luni, din voinţa sa de a se răzbuna pe cei care i-ar fi ”furat” alegerea.

”Atunci când voi câştiga, aceşti oameni care au trişat vor fi urmăriţi cu toată rigoarea justiţiei, ceea ce va include pedepse lungi la închisoare”, ameninţa el în septembrie pe reţeaua sa, Truth Social.

Pentru a-şi pune planul în aplicare, republiocanul l-a numit pe Kash Patel să conducă poliţia federală (FBI).

În 2023, acest fost oficial de rang înalt la Pentagon în primul mandat al lui Trump dădea asigurări că, dacă ajunge să preia conducerea FBI, agenţiile de poliţie ”au să se ia” de jurnalişti şi de anumiţi reprezentanţi ai administraţiei Biden.

Adam Schiff, care poate fi vizat de către tabăra republicană, consideră că nişte graţieri preventive ar fi o grşeală.

”Eu nu cred că o graţiere integrală este o idee bună”, a declarat vineri la CBS News Adam Schiff, ales recent senator democrat în California.

Urmărește Știrile PRO TV pe canalul de social media preferat: