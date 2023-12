Biden a vorbit despre disputele cu Netanyahu în timpul războiului din Gaza. I-a cerut premierului „să schimbe” guvernul

La rândul său, premierul israelian a semnalat marţi "dezacorduri" cu liderul american cu privire la viziunea lor pe termen lung, odată cu încheierea conflictului în Fâşia Gaza, relatează AFP, citată de Agerpres.

"Acesta este cel mai conservator guvern din istoria Israelului", a afirmat preşedintele american.

Este pentru prima dată de la atacul Hamas asupra Israelului, la 7 octombrie, când preşedintele democrat în vârstă de 81 de ani a făcut referire public la divergenţe cu executivul israelian.

Joe Biden i-a cerut premierului Benjamin Netanyahu să "întărească şi să schimbe" executivul pentru a găsi o soluţie pe termen lung la conflictul israeliano-palestinian. El a estimat, de asemenea, că Israelul, care bombardează intens Fâşia Gaza, începe să piardă sprijinul opiniei publice mondiale.

Israelul apreciază susţinerea Statelor Unite pentru obiectivul de distrugere a organizaţiei islamiste Hamas şi eliberarea ostaticilor ascunşi de palestinieni în Fâşia Gaza, a declarat marţi premierul israelian Benjamin Netanyahu, observând însă că între aliaţi există diferenţe de viziune privind perioada de după război, notează Reuters.

