Bătaie în toată regula la o sală de fitness. Un bărbat a fost lovit cu o bară de metal în cap

Din imaginile surprinse de unul dintre clienții sălii din Essex, se vede cum un bărbat îl lovește pe altul cu o bară de metal. În același timp, un alt bărbat este lovit în cap cu o bară și primește mai multe picioare, The Sun.

"Mai mulți bărbați se bat în sală în acest moment. Wow", a scris tânăra care a postat imaginile pe Twitter, clipul adunând până în acest moment peste 1,2 milioane de vizualizări.

În urma incidentului, un tânăr de 17 ani a suferit mai multe răni și tăieturi, în timp ce un altul s-a ales cu o tăietură deasupra ochiului.

Reprezentanții sălii de fitness au descris incidentul ca fiind unul "izolat", iar agresorii nu au mai voie să intre niciodată în sala respectivă.

so man are fighting in the gym now ???? wow pic.twitter.com/IIa7O1BWUz