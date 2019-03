Barul româncei care a înfruntat Mafia, vizitat de premierul Italiei: ”Vreau să-i fac publicitate”

Premierul Italiei, Giuseppe Conte, a vizitat luni barul româncei care a avut curajul să-i înfrunte pe membrii unui clan Mafiot, care a fost decorată săptămâna trecută de președintele republicii cu cea mai înaltă distincție civilă.

Premierul Conte le-a spus jurnaliștilor că a vizitat ”Roxy Bar” pentru că vrea să facă publicitate locului și să ajute la dezvoltarea afacerii, relatează Il Messagerro.

”De ce această vizită neașteptată? Nu am venit din solidaritate, pentru statul a arătat deja asta. Președintele Matarella i-a decorat deja pe aceștia oameni, proprietarii barului sunt Cavaleri ai Republicii. Eu am venit să testez cafeaua și pot să vă spun că este foarte bună. Și am venit să le fac publicitate, pentru că, după ce se sting reflectoarele, se uită, nimeni nu-și mai amintește ce s-a întâmplat”, a declarat Giuseppe Conte.

Roxana Roman, proprietara Roxy Bar din Romanina, care în luna aprilie 2018 a avut curajul să-i înfrunte pe membrii clanului Casamonica, a fost decorată de președintele italian cu cea mai înaltă distincție acordată unui civil. În cadrul unei ceremonii organizate la Palatul Quirinale în urmă cu o săptămână, Roxana a primit ordinul ”Meritul Republicii Italiene” din parea președintelui Sergio Mattarella.

Roxana este proprietara Roxy Bar, de la periferia Romei. Anul trecut, a dat dovadă de un curaj ieșit din comun când i-a înfruntat de membrii unui clan mafiot celebru - Casarmonica. Datorită ei, justiția italiană i-a condamnat la pedepse cuprinse între 3 și 5 ani de închisoare pe trei dintre membrii clanului.

Pe 1 aprilie, doi membri ai clanului Casamonica au devastat barul deținut de Roxana și soțul ei, Marian, nemulțumiți fiind de faptul că nu au fost serviți înaintea celorlalți clienți. Mai mult, cei doi soți au fost amenințați cu moartea dacă nu se întorc în România.

Roxana nu s-a lăsat intimidată și s-a dus la poliție, unde a depus mai multe plângeri. Femeia a spus atunci că nu poate renunța la tot fără luptă.

"Plângerea a fost un gest normal. În cartier, clanul Casamonica menține puterea prin frică. Sunt atât de mulți oameni buni care vor o schimbare, dar e nevoie de o nouă mentalitate, iar asta începe cu fiecare dintre noi", a declarat Roxana acum câteva luni.

