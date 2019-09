Bărbatul care a învins cancerul de două ori și apoi a câștigat 4,6 milioane $ la loterie

Stu MacDonald, din Oregon, joacă în fiecare săptămână la loterie și de fiecare dată soția lui îi spune să cumpere „biletul câștigător”. Nu i-a mai spus pe 7 septembrie, dar bărbatul a reușit să-l cumpere pe cel care i-a adus marele premiu.

”Sunt un bărbat foarte norocos. Am supraviețuit cancerului de două ori și iată-mă. Este uimitor”, a declarat americanul, conform CNN.

Acesta a ales să primească toată suma deodată, astfel că după taxe, a ajuns să încaseze 1,56 milioane de dolari.

De asemenea, localul de unde a cumpărat biletul câștigător va primi 1% din premiu - adică 46.000 de dolari.

