Avion de pasageri, furat de pe aeroportul din Seattle. Aeronava s-a prăbușit. VIDEO

Potrivit autorităților americane, un angajat al aeroportului a realizat o decolare neautorizată cu un avion de pasageri fără niciun călător la bord. Aeronava s-a prăbușit ulterior în mare.

Identitatea bărbatului care a furat avionul nu este încă cunoscută. Avioane de luptă americane au fost trimise pe urma aeronavei furate - un model Horizon Air Q400, cu o capacitate de 78 de locuri.

O înregistrare cu aeronava care zbura în jurul aeroportului a fost publicată pe social media.

Some dude stole a plane from #Seatac (Allegedly), did a loop-the-loop, ALMOST crashed into #ChambersBay, then crossed in front of our party, chased by fighter jets and subsequently crashed. Weird times. pic.twitter.com/Ra4LcIhwfU