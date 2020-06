Avertisment în SUA. Mai mulți dezinfectanți de mâini pot pune în pericol consumatorii

FDA a transmis că dezinfectanții de mâini care conțin methanol sunt periculoși, pentru că această substanță este absorbită prin piele, scrie CBS News.

Methanol-ul nu este un ingredient acceptabil pentru dezinfectanții de mâini și nu ar trebui folosit din cauza efectelor toxice, a atras atenția Agenția din SUA.

Substanța ar putea provoca greață, stări de vomă, dureri de cap, vedere încețoșată, dar ar putea avea și efecte mult mai gave, precum orbire, comă, afecțiuni permanente ale sistemului nervos și chiar decesul, potrivit FDA.

