Autocar cu turiști, implicat într-un grav accident, în Cuba. Sunt 7 morți

„Dintre cei 40 de pasageri, 22 erau străini şi veneau din Olanda, Anglia, Franţa, Mexic şi Canada", a scris joi cotidianul Venceremos, din provincia estică Guantanamo, unde s-a produs accidentul, conform AFP, informează Agerpres.

Autocarul s-a răsturnat pe drumul dintre oraşul Baracoa şi capitala Havana. Vineri dimineaţă, numai trei cubanezi fuseseră identificaţi printre pasagerii decedaţi. Dintre cei cinci răniţi grav, trei sunt cubanezi şi doi sunt străini, dar naţionalitatea lor nu a fost menţionată.

Şoferul a spus că a pierdut controlul volanului din cauza şoselei umede, dar unii martori au afirmat că el a încercat să depăşească un autovehicul şi a ajuns faţă în faţă cu un alt autovehicul care venea pe contrasens, ceea ce l-a făcut să iasă de pe carosabil, conform publicaţiei citate.

Şoselele din Cuba sunt în general într-o stare foarte proastă, cu numeroase gropi şi cu un iluminat cvasi-inexistent pe timp de noapte.

British tourists are feared to be among the dead after a bus crash that's killed seven people in eastern Cuba. Five others are in a critical condition. It's the country's fourth major bus accident in a month. #HeartNews https://t.co/RYPfoqvDiX pic.twitter.com/RLDZNOzKB7