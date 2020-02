Au început repetițiile pentru Carnavalul de la Rio. Milioane de oameni sunt așteptați

În mai puţin de o săptămână se dă startul distracţiei în Rio de Janeiro, unde începe cel mai mare carnaval din lume.

Aproape două milioane de oameni sunt aşteptaţi să participe la demonstraţiile şcolilor de samba şi la petrecerile care au loc timp de cinci zile în oraşul brazilian.

Cele mai multe dintre bilete au fost vândute. Preţul mediu pentru un spectacol este de două sute de dolari.

Şi, pentru ca totul să decurgă perfect, a avut loc o repetiţie generală.

Ca în fiecare an, Carnavalul de la Rio va fi o explozie de muzică și culoare, cu mii de dansatori și sute de mii de curioși care vor urmări spectacolul din tribune. Ploaia nu i-a speriat pe cei înscriși la concursul școlilor de samba. Dar nici publicul dornic să se bucure de eveniment nu a făcut pași înapoi.

Așa cum se întâmplă de zece ani încoace, înainte de a se da startul carnavalului, are loc un ritual menit să aducă o energie pozitivă asupra uriașei manifestări.

Fondator: „Va avea loc o curăţare, la fel cum am procedat în fiecare an din ultimii zece ani. Suntem fondatorii acestui ritual în Sapucaí. Are rolul de a purifica şi de a aduce o energie pozitivă locuitorilor din Rio de Janeiro, care suferă foarte mult."

Parada celor 13 școli de samba înscrise în competiție va avea loc sâmbătă și duminică, iar la eveniment sunt așteptați peste o sută de mii de spectatori în fiecare zi. Concurenții nu au avut, însă, prea mult timp pentru repetiții din cauza legilor locale.

Participant: „Din păcate, nu este decât o repetiţie, din cauza politicii primarului, lege care este neprofitabilă pentru şcolile de samba participante, pentru că publicul are intrare gratuită. Şcoala Mangueira este pregătită să câştige competiţia şi vom lupta să câştigăm tot ce se poate."

Carnavalul de la Rio datează de pe la 1640, dar parada școlilor de samba a luat viață în 1929.

