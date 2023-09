Au crezut că bebelușul lor are o eczemă, dar în realitate suferea de o formă rară de cancer. Ce a pus-o pe mamă pe gânduri

La șase luni, însă, micuța Amelia a fost diagnosticată cu retinoblastom - un cancer rar la ochi.

După șase runde de chimioterapie, a fost supusă unei intervenții chirurgicale pentru a i se îndepărta ochiul.

Acum, după ce a trecut prin atâtea la o vârstă atât de fragedă, mama ei a descris-o pe Amelia ca fiind un „superstar”.

Katherine, în vârstă de 42 de ani, a observat că Amelia, care este sora geamănă a lui Jake, se freca la ochi încă de când s-a născut, în septembrie 2020, scrie Metro.

„Ea a trecut controlul vederii nou-născutului și am fost sfătuită că roșeața ar putea fi o eczemă. Prima dată am fost sfătuită de către asistentul medical să pun lapte matern pe el. Era o roșeață vizibilă pe pleoapă, dar ochiul părea normal. Întrucât Amelia s-a născut prematur, am avut destul de multe contacte cu medicii și am tot menționat acest lucru. Mi s-a spus apoi să menționez acest lucru la controlul de 12 săptămâni”, a declarat Katherine.

Cu toate acestea, Katherine a vrut să se asigure că un medic de familie s-a uitat la ochiul fiicei sale, așa că l-a contactat pe medic.

„Frecarea se înrăutățea. Medicul de familie mi-a cerut să trimit câteva fotografii și s-a gândit că roșeața ar putea fi un semn din naștere. Nu credeam că este cazul, dar mi s-a spus că ne vom vedea a doua zi [la controlul de 12 săptămâni]. Era un alt medic de familie decât cel care sugerase că ar putea fi un semn din naștere, dar a fost de acord și a spus că nu este îngrijorat”, a mai spus mama micuței.

Dar în martie 2021, când Amelia avea șase luni, bunica Ameliei a observat că ceva nu era în regulă cu ochiul ei în timpul cinei.

„Amelia era în scaunul ei când mama a spus: 'Ce este în neregulă cu ochiul Ameliei?'. Nu observasem nimic în legătură cu ochiul propriu-zis până atunci, dar sub lumina becurilor din bucătărie, se putea vedea că era proeminent și părea cam mort. Am sunat la medicul de familie a doua zi dimineață și ne-au programat în acea zi”, a mai spus mama fetiței.

Atunci Katherine a fost avertizată că problema oculară a fiicei sale ar putea fi mai sinistră.

„Medicul de familie a examinat ochiul și a aprins o lumină în el. Mi-a spus repede că ar putea fi vorba fie de cataractă, fie de un cancer foarte rar numit retinoblastom. Mi-a dat o broșură și mi-a spus că ne trimite la medic. Nu am putut suporta gândul de a aștepta două săptămâni pentru a fi consultată, așa că am contactat medicul meu oftalmolog”, a mai spus Katherine.

Katherine a spus că a fost „devastată” când Amelia a fost diagnosticată.

Amelia a făcut șase runde de chimioterapie între martie și august 2021.

Tumora s-a micșorat, dar cancerul a început să recidiveze, ceea ce a însemnat că Amelia a avut nevoie de patru injecții de chimioterapie în ochi.

Ochiul stâng al Ameliei a fost scos pe 8 decembrie 2021. Acum, Amelia, care are aproape trei ani, are un ochi protetic și se descurcă „fantastic”.

Sursa: Metro Etichete: , , Dată publicare: 04-09-2023 19:59