Atentat "comis cu ajutorul unei maşini-capcană", în Ecuador: 24 de răniți

Într-un comunicat, biroul procurorului ecuadorian a informat că efectuează o anchetă asupra unui presupus atentat "comis cu ajutorul unei maşini-capcană", scrie Agerpres.

Explozia a avariat mai multe zeci de case din vecinătate, în oraşul San Lorenzo, în apropierea frontierei cu Columbia, au precizat autorităţile locale.

"A massive explosion occurred in Ecuador on Saturday morning near the National Police Headquarters, in the northern Pacific province of Esmeraldas, injuring at least 14 police officers." https://t.co/WuIgQOTEtT