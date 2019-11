Atac sângeros al separatiștilor musulmani în Thailanda. Cel puțin 15 persoane au murit

Este unul dintre atacurile cele mai sângeroase din istoria acestui conflict care a însângerat sudul Thailandei în ultimii 15 ani şi care s-a soldat deja cu 7.000 de victime.

Un număr necunoscut de atacatori înarmaţi cu arme de foc şi grenade au pătruns într-un sat din provincia Yala şi au ucis 15 persoane şi au rănit patru, a precizat Kongcheep Tantrawanit pentru DPA. AFP, care citează un alt purtător de cuvânt, Pamote Prom-in, relatează că atacatorii au deschis focul asupra a două posturi de control. Douăsprezece persoane au fost ucise la faţa locului şi alte trei au murit la spital din cauza rănilor suferite, potrivit Agerpres.

Death toll up to 15 in attack in southern Thailand's Yala province https://t.co/fSjr3dWOai pic.twitter.com/gg8QHxljGV