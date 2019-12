Atac în masă în casa unui rabin din SUA. Oamenii sărbătoreau Hanuka

"Am primit un apel anunţând un atac în masă cu armă albă" împotriva "reşedinţei unui rabin hasidic", a declarat pe Twitter această asociaţie a evreilor ultrareligioşi, OJPAC (Orthodox Jewish Public Affairs Council).

"Cinci persoane rănite prin înjunghiere, toate evrei hasidici, au fost transportate la spitale locale", a spus asociaţia.

OJPAC a precizat că doi dintre răniţi sunt în stare critică.

Developing story: Reports of a stabbing attack at a synagogue in Monsey, Rockland County, New York. The town has a large Orthodox Jewish community.

Footage recorded at the scene and shared on WhatsApp by people in the community: pic.twitter.com/mOylEp0XQ0