Atac cu rachete asupra unei baze din Irak în care erau şi soldaţi americani

Zece rachete au căzut miercuri pe o bază militară irakiană unde se află soldaţi americani, în apropiere de Bagdad, fiind cel de-al 22-lea atac împotriva unor obiective americane în Irak de la sfârşitul lunii octombrie, a anunţat comandamentul militar irakian, relatează AFP.

Acest atac asupra bazei din Taji nu s-a soldat cu victime sau daune, a precizat armata irakiană, dar în atacurile cu rachete asupra unor soldaţi, diplomaţi sau obiective ale SUA în Irak au fost ucişi deja un subcontractant american şi un soldat irakian.

Niciun atac nu a fost revendicat, dar Washingtonul consideră că facţiuni armate pro-Iran sunt responsabile de aceste atacuri. Numărul rachetelor lansate miercuri este deosebit de mare.

Around 30 rockets were fired at Camp Taji, north of Baghdad in Iraq. US soldiers are stationed at the base, there was no reports of casualties #Iraq #US pic.twitter.com/ocm0PTrg9Z