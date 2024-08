Atac criminal în Manchester. O femeie a murit, iar alte două persoane sunt grav rănite, după ce au fost înjunghiate

Un bărbat în vârstă de 22 de ani a fost arestat sub suspiciunea de crimă în urma acestui atac care a avut loc în zona Gorton, lângă Longsight, a anunțat Greater Manchester Police, potrivit Sky News.

O fată în vârstă de 17 ani și un bărbat în vârstă de 64 de ani au fost duși la spital cu "răni care le pun viața în pericol", după ce au suferit "răni grave prin înjunghiere", au precizat autoritățile.

Detectivul Toby Facey: "Înțelegem că cei din comunitatea locală din Manchester vor fi pe bună dreptate șocați și îngrijorați după ce au auzit aceste știri tragice în această dimineață. Gândurile noastre rămân alături de cei afectați și de cei dragi în aceste momente dificile. Facem tot ce ne stă în putință pentru a-i sprijini."

"A fost lansată o anchetă și ne aflăm în primele etape ale investigațiilor noastre. Avem detectivi pe teren care au lucrat toată noaptea încercând să afle ce s-a întâmplat și care sunt motivele." - au mai precizat autoritățile britanice.

#ARREST | Last night we responded to a triple stabbing at a property in #Gorton. We were quick on the scene and arrested a 22-year-old man after a woman in her 40s sadly passed away. Early indication suggests the victims were known to the suspect.

