Atac asupra unei clădiri rezidențiale din Damasc. Patru oficiali ai trupelor de elită ale Iranului au fost uciși | VIDEO

Garda Revoluționară Islamică a Iranului a acuzat Israelul pentru atac, despre care a spus că a ucis patru consilieri militari.

Presa oficială siriană a atribuit atacul Israelului, scrie AFP. În locul respectiv avea loc o „reuniune a liderilor pro-iranieni", potrivit unei organizaţii a opoziţiei siriene.

„Un atac israelian cu rachetă a vizat o clădire de patru etaje, ucigând cinci persoane (...) şi distrugând întreaga clădire în care se întâlneau lideri pro-iranieni", a declarat Observatorul Sirian pentru Drepturile Omului, o organizaţiei a opoziţiei siriene cu sediul în Marea Britanie, care dispune de o vastă reţea de surse în Siria devastată de război.

The Israeli occupation bombed a residential building in the Mezzeh neighborhood in the capital, Damascus. Zionist Israel is a terrorist group with the help of the Western world pic.twitter.com/A4rxMztfJU — UmGaza (@UmaSaeed) January 20, 2024

Alte media locale au relatat, de asemenea, că s-au auzit explozii în capitala siriană.

Atacul israelian cu rachete asupra capitalei siriene Damasc a ucis sâmbătă un membru al Gărzilor Revoluţionare iraniene şi a rănit alte persoane, a declarat pentru Reuters o sursă de securitate din cadrul alianţei regionale pro-Siria.

Sursa de securitate, care face parte dintr-o reţea de grupuri apropiate de guvernul sirian şi de principalul aliat al acestuia, Iranul, a declarat că imobilul cu mai multe etaje care a fost lovit era folosit de consilierii iranieni care sprijină guvernul preşedintelui Bashar al-Assad şi că a fost în întregime spulberat de „rachete israeliene cu ţintă precisă".

Nu a existat deocamdată niciun comentariu din partea Israelului.

Essam Al-Amin, şeful spitalului Al-Mowasat din Damasc, a declarat pentru publicaţia locală siriană Al-Watan Online că spitalul său a primit un cadavru şi trei răniţi, inclusiv o femeie, în urma atacului de sâmbătă.

#Breaking :The senior Iranian that was assassinated in Damascus is Sadek Omidzadeh , the head of the intelligence unit of the Iranian quads force in #Syria. #Iran pic.twitter.com/YUgZekC28z — Kbar_Investments (@kbar57) January 20, 2024

Un purtător de cuvânt al Jihadului Islamic palestinian a declarat pentru Reuters că niciun membru al grupării nu a fost rănit în atac, după ce au apărut informaţii că unii dintre militanţii mişcării palestiniene se aflau, de asemenea, în clădirea bombardată.

Israelul desfăşoară de mai mult timp o campanie de bombardamente în Siria împotriva ţintelor care au legătură cu Iranul, dar a trecut la lovituri letale în urma atacului din 7 octombrie asupra Israelului comis de militanţi ai grupării islamiste palestiniene Hamas, care este susţinută de Iran.

The Israeli occupation bombed a residential building in the Mezzeh neighborhood in the capital, Damascus. Zionist Israel is a terrorist group with the help of the Western world pic.twitter.com/dEUl2t41dM — UmGaza (@saeed_uma) January 20, 2024

În decembrie, o lovitură israeliană a ucis doi membri ai Gardienilor Revoluţiei, trupele de elită ale regimului islamic de la Teheran, iar într-un alt atac, pe 25 decembrie, a fost ucis un consilier superior al Gărzilor care supraveghea coordonarea militară dintre Siria şi Iran.

Sursa: News.ro Etichete: , , , Dată publicare: 20-01-2024 13:12