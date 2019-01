Atac armat într-o bancă din Florida soldat cu cel puţin cinci morţi. Cine este atacatorul

"Avem cel puţin cinci victime", a declarat în cursul unui briefing de presă Karl Hoglund, şeful poliţiei locale din acest oraş cunoscut ca gazdă a unei curse de maşini de 12 ore, conform Agerpres.

Gunman surrenders after killing five in central Florida bank: police https://t.co/WM14XsPcCv pic.twitter.com/A3gKPimPyn

Autorul atacului armat, identificat ca Zephen Xaver, a fost arestat. El s-a predat după negocieri cu unităţile de intervenţie.

În vârstă de 21 de ani, el a chemat singur poliţia afirmând că a deschis focul în interiorul băncii, a precizat Hoglund.

Poliţia nu a făcut declaraţii în legătură cu posibile motivaţii ale gestului acestuia.

BREAKING: Five people killed in shooting at Florida bank, officials say. https://t.co/lUppuhQVRC pic.twitter.com/I3nWvtHNne