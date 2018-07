Atac armat în Toronto, soldat cu 2 morți și 13 răniți. Presupusul atacator este mort. VIDEO

Agerpres

Două persoane au murit și alte 13 au fost rănite într-un atac armat duminică seara la Toronto, metropola economică canadiană, iar suspectul este mort, a anunţat poliţia locală, transmite CNN.

Cei 13 răniţi, între care un copil, au fost transportaţi la un spital după atacul petrecut în fața unui restaurant.

Un bărbat a fost ucis de atacator, care la rândul lui a fost ucis de polițiști, relatează CTV News.

Presupusul atacator este mort, au anunţat autorităţile.

Witness footage of the shooter walking to a store front and opening fire. 9 ppl are injured, unclear how many dead. Police say shooter is dead. #danforthshooting pic.twitter.com/dbo280RmFE — Natalie Nanowski (@Natalie_SKi) July 23, 2018

9 victims shot. Conditions of victims not known yet A young girl is one of the 9 victims. 9 victims does not include the shooter who is dead #GO1341286 ^sm — Toronto Police (@TorontoPolice) July 23, 2018

