Video. Astronautul Scott Kelly își sperie un coleg de pe Stația Spațială Internațională într-un costum de gorilă

Imaginile publicate de NASA în 2016 îl arată pe Kelly îmbrăcându-se în costumul pe care i l-a dăruit fratele său geamăn Mark și a făcut acest lucru fără să-l avertizeze pe celălalt astronaut de la bord.

A ieșit din sacul alb care poate fi obserbat în filmare și a reușit să găsească un membru al echipajului și l-a urmărit prin stație.

A fost un foarte amuzant în urmă cu șase ani și oamenii s-au putut bucura din nou de el după ce a fost postat pe Reddit.

Cum era de așteptat vioclipul a stârnit foarte multe comentarii amuzante cum ar fi: „Partea care mă captează este modul în care tipul care fuge dă din mâni încercând să „înoate” mai repede. În majoritatea videoclipurilor cu astronauți făcând lucruri (care nu intră în panică), ei știu că înotul în aer nu face mare lucru".

O altă persoană a comentat: „Este unul dintre cei mai experimentați și respectați astronauți, cred că merită un premiu de excepție pentru că a făcut acest lucru”.

Nu este clar cum frațiii Kelly să convingă NASA să le permit să intre cu costumul de gorilă pe Stația Spațială Internațională, dar a meritat în mod clar.

Needed a little humor to lighten up a #YearInSpace. Go big, or go home. I think I'll do both. #SpaceApehttps://t.co/Ift8VdDR4C